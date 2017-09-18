Тиньков требует с блогеров 500 тысяч рублей по иску о защите репутации

КЕМЕРОВО, 18 сен — РИА Новости. Представители банкира Олега Тинькова и блогеров Youtube-канала Nemagia провели досудебную встречу в Центральном районном суде Кемерово по иску бизнесмена о защите чести и достоинства, по которому он потребовал 500 тысяч рублей компенсации морального вреда за один из видеороликов. Предварительное судебное заседание по этому делу намечено на 9 октября.
"Мы считаем, что данные сведения (видеоролик), помимо того, что они порочные, являются оскорбительными. Учитывая заявленные требования, мы представим доказательства и в конечном итоге будем просить удалить данную информацию с видеохостинга и обязательно компенсировать причиненный моральный вред", — сказал представитель Тинькова Александр Тодоров. Он уточнил, что оскорбительный характер видеоролика должна подтвердить экспертная оценка, а компенсация заявлена в 500 тысяч рублей солидарно.
Представитель блогеров Ярослав Шемет заявил, что они представили доказательства достоверности информации, которая была опубликована. "Кроме того, мы оспариваем сам факт распространения данной информации. Кроме того, в обосновании иска не указано, наверное, самое важное — в чем конкретно отразилась на репутации господина Тинькова позиция, опубликованная в видеоролике, который является оспариваемым", — сказал представитель блогеров.
Шемет отметил, что стороны могли бы достичь соглашения, если бы Тиньков лично встретился с блогерами в Кемерово. "Насколько я понимаю, на данный момент возможность заключения мира исключается. В целом я знаю позицию своих доверителей, в том случае, если Олег Юрьевич согласится лично прибыть в Кемерово, они, может быть, смогут достигнуть какого-то соглашения", — ответил представитель блогеров.