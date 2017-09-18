Тиньков требует с блогеров 500 тысяч рублей по иску о защите репутации

КЕМЕРОВО, 18 сен — РИА Новости. Представители банкира Олега Тинькова и блогеров Youtube-канала Nemagia провели досудебную встречу в Центральном районном суде Кемерово по иску бизнесмена о защите чести и достоинства, по которому он потребовал 500 тысяч рублей компенсации морального вреда за один из видеороликов. Предварительное судебное заседание по этому делу намечено на 9 октября.

В начале августа видеоблогеры Михаил Печерский и Алексей Псковитин на Youtube-канале, где выкладываются пародийные и карикатурные ролики, опубликовали видеоматериал о Тинькове с выдержками из его интервью, комментариями блогеров о личности банкира и работе "Тинькофф банка". В конце августа "Тинькофф банк" подал иск в Арбитражный суд Москвы и в Центральный районный суд Кемерово. Сам Тиньков и блогеры на сегодняшнюю встречу не пришли.

"Мы считаем, что данные сведения (видеоролик), помимо того, что они порочные, являются оскорбительными. Учитывая заявленные требования, мы представим доказательства и в конечном итоге будем просить удалить данную информацию с видеохостинга и обязательно компенсировать причиненный моральный вред", — сказал представитель Тинькова Александр Тодоров. Он уточнил, что оскорбительный характер видеоролика должна подтвердить экспертная оценка, а компенсация заявлена в 500 тысяч рублей солидарно.

Представитель блогеров Ярослав Шемет заявил, что они представили доказательства достоверности информации, которая была опубликована. "Кроме того, мы оспариваем сам факт распространения данной информации. Кроме того, в обосновании иска не указано, наверное, самое важное — в чем конкретно отразилась на репутации господина Тинькова позиция, опубликованная в видеоролике, который является оспариваемым", — сказал представитель блогеров.

Представитель Тинькова отметил, что бизнесмен предлагал заключить мировое соглашение, если бы блогеры согласились выложить видеоролик с извинениями на том же видеохостинге Youtube, однако, по его словам, реакции от них до сих пор не поступило. "Учитывая, какой ажиотаж сложился сейчас вокруг этого дела, например, то, что публикуется с призывом дальнейшего распространения этого видеоролика, вряд ли это будет достигнуто", — сказал адвокат.

Шемет отметил, что стороны могли бы достичь соглашения, если бы Тиньков лично встретился с блогерами в Кемерово. "Насколько я понимаю, на данный момент возможность заключения мира исключается. В целом я знаю позицию своих доверителей, в том случае, если Олег Юрьевич согласится лично прибыть в Кемерово, они, может быть, смогут достигнуть какого-то соглашения", — ответил представитель блогеров.