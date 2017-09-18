В Москве механик ЖК "Алые паруса" получил срок из-за гибели женщины в лифте

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы в понедельник приговорил к 3,5 годам лишения свободы электромеханика жилого комплекса "Алые паруса" Алексея Белоусова по делу о гибели женщины из-за падения лифта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Прокурор считал необходимым отправить Белоусова в колонию на четыре года.

ЧП произошло в январе 2016 года в одном из домов элитного комплекса "Алые паруса" на Авиационной улице на северо-западе Москвы. В результате обрушения лифта погибла 36-летняя Ирина Володина — дочь известного телеведущего Евгения Кочергина.

После инцидента с падением лифта на скамье подсудимых оказался только Белоусов, электромеханик компании "Лифтгарант", которая обеспечивала техническое обслуживание лифтов в жилых домах "Алые паруса" на Авиационной улице. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 уголовной статьи 238).

Адвокат подсудимого Алексей Васильев сообщил, что его подзащитный не признает вину.

Ранее адвокат сообщал, что Следственный комитет России также расследует причастность "неустановленных лиц из числа руководства" организаций "ДС Эксплуатация" и "Лифтогарант" к гибели женщины.