В Москве сотрудников двух управ эвакуируют из-за звонков о "минировании"

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сотрудников сразу пяти московских префектур и двух управ начали эвакуировать в понедельник днем после анонимных звонков о "минировании", всего из зданий выведено более 600 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Поступили звонки с угрозой взрыва в пяти префектурах — Юго-Западного, Восточного, Юго-Восточного, Западного и Центрального административных округов", — сказал собеседник агентства, добавив, что проводится эвакуация.

Также, по его словам, проводится эвакуация в управах "Ломоносовская" и "Южное Бутово".

Как отметил собеседник агентства, всего из зданий было выведено более 600 человек.

Ранее сообщалось, что в субботу с Ярославского вокзала в Москве было эвакуировано 500 человек. Порядка 2 тысяч человек вывели в воскресенье из торгового центра "Охотный ряд", ещё одну тысячу человек — из ТРЦ "Хорошо!" на севере столицы. Кроме того, эвакуация проводилась в ТЦ "РИО" на Ленинском проспекте, "Мега" на Калужском шоссе, а также в IKEA в Химках. В Сургуте эвакуация посетителей была объявлена в двух крупных торгово-развлекательных центрах города — "Агора" и "Сити-Молл". В минувшие выходные в 15 городах России, включая Москву, пришлось эвакуировать свыше 30 тысяч человек. Всего за шесть дней в регионах страны после анонимных звонков о "минировании" почти 600 объектов были эвакуированы более 180 тысяч человек.

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Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже более недели. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые также находятся за пределами России. Источник также отметил, что эти лица будут объявлены в международный розыск.