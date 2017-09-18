Адвокат блогера Соколовского обжаловал приговор в областном суде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Алексей Бушмаков, адвокат уральского блогера Руслана Соколовского, получившего условный срок по делу о "ловле покемонов" в храме, направил в президиум Свердловского облсуда кассационную жалобу на приговор.

"Она 14 сентября подана, ей присвоен номер, но судья-докладчик пока не назначен", — сказал Бушмаков РИА Новости в понедельник.

В августе 2016 года Соколовский разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства. В итоге суд назначил Соколовскому три с половиной года лишения свободы условно. Позже срок сократили до двух лет и трех месяцев. Кроме того, блогера внесли в список экстремистов.