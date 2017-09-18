Бастрыкин взял на контроль историю с неучтенными уликами на Сахалине

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать проверку на Сахалине, где при расследовании убийства молодого человека следователь якобы не учел все улики, из-за чего не все возможные виновники были разоблачены, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что суд в Южно-Сахалинске случайно отдал семье убитого Максима Юрченко телефон осужденного убийцы. Из найденной в нем переписки родители узнали, что у преступника был сообщник. Однако по какой-то причине на эти сообщения в телефоне не обратило внимания следствие.

Служебную проверку в отношении следователя, работавшего по этому делу, ранее назначило региональное подразделение СК РФ. Проверку ведет и городской суд Южно-Сахалинска, работники которого, по данным СМИ, по ошибке отдали вещественное доказательство семье убитого.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ход и результаты служебной проверки, а также, не вмешиваясь в компетенцию прокуратуры и суда, изучить полноту и объективность хода расследования вышеуказанного уголовного дела", — сказала Петренко.