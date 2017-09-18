Число погибших в крупном ДТП на Кубани возросло до четырех человек

Крупное ДТП на Кубани, в котором пять человек пострадало и трое погибло. 18 сентября 2017

Крупное ДТП на Кубани, в котором пять человек пострадало и трое погибло. 18 сентября 2017

КРАСНОДАР, 18 сен — РИА Новости. Число погибших в крупном ДТП на Кубани возросло до четырех человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что около 3.00 на трассе М-4 "Дон" в районе села Степное в Кущевском районе столкнулись шесть автомобилей, в результате погибли три человека, пять были госпитализированы.

По последним данным ГУМВД, 46-летний водитель легкового автомобиля Volkswagen столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовым фургоном Isuzu, Volkswagen развернуло, после чего произошло столкновение еще трех машин.

© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому краю Крупное ДТП на Кубани, в котором пять человек пострадало и трое погибло. 18 сентября 2017 © Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому краю Крупное ДТП на Кубани, в котором пять человек пострадало и трое погибло. 18 сентября 2017

"В результате ДТП от полученных травм погибли жители Ростовской области: водитель Volkswagen и три его пассажира — 44-летний мужчина и две 45-летние женщины. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение были доставлены четыре человека: водители грузового и легкового авто и два пассажира в возрасте от 26 до 46 лет", – говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.