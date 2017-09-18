Житель Курска погиб на свадьбе, сорвавшись с дерева

ВОРОНЕЖ, 18 сен — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства смерти жителя Курска, который на свадьбе своего брата полез на дерево, чтобы привязать ленты, но сорвался и упал с высоты семи метров, сообщает в понедельник региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла 16 сентября, однако информация о ней появилась только в понедельник.

"В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что молодой человек отмечал свадьбу старшего брата. В "Роще невест" по улице Тропинка города Курска залез на дерево на высоту семи метров повесить ленты по свадебной традиции, сорвался и упал", — говорится в сообщении.

По данным следствия, при падении 24-летний мужчина сломал шейный отдел позвоночника и скончался на месте происшествия. По факту случившегося проводится доследственная проверка.