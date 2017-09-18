В ФСБ рассказали, откуда взяли деньги для эксперимента со взяткой Улюкаева

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда, где продолжаются слушания по его делу. Архивное фото

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда, где продолжаются слушания по его делу. Архивное фото

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Инспектор ФСБ Алексей Калугин, выступающий в качестве свидетеля, на допросе в суде рассказал, кто выделил для оперативного эксперимента два миллиона долларов, которые Алексей Улюкаев получил от Игоря Сечина.

По его словам, это были деньги сотрудника "Роснефти". При этом из слов Калугина неясно, действовал ли служащий от имени компании или от себя лично. Его имя официально не разглашается.

Калугин, проводивший задержание и осмотр автомобиля Улюкаева на территории офиса "Роснефти", обнаружил в сумке 20 пачек стодолларовыми купюрами без упаковки, но перевязанных банковской лентой, и 108 пачек в полиэтиленовой упаковке.

После того, как в машине обнаружили деньги, сотрудники ФСБ сопроводили экс-министра от офиса "Роснефти" в Следственный комитет. Адвокаты спросили, почему у чиновника отобрали телефон, и его сопровождал сотрудник ФСБ.

"В целях его безопасности. Ну как, Москва, ночь…" — пояснил Калугин. По его словам, формально Улюкаева никто не задерживал и он не имел какого-либо статуса после обнаружения денег — подозреваемым он стал только после допроса в СК РФ.