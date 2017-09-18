В РФ эвакуировали более 30 тысяч человек после угроз анонимов в выходные

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Свыше 30 тысяч человек были эвакуированы после анонимных сообщений о "минировании" из торговых центров, вокзалов и других объектов с массовым пребыванием людей в минувшее выходные в 15 городах России, включая Москву, сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах.

"За 16-17 сентября по стране "заминировано" почти 90 объектов, в основном это крупные торговые центры. Проведена эвакуация более 30 тысяч человек", — сказал собеседник агентства, добавив, что нигде взрывоопасные предметы не найдены.

Он напомнил, что в субботу с Ярославского вокзала в Москве было эвакуировано 500 человек. Порядка 2 тысяч человек эвакуировали в воскресенье из торгового центра "Охотный ряд", ещё одну тысячу человек — из ТРЦ "Хорошо!" на севере столицы. Кроме того, эвакуация проводилась в ТЦ "РИО" на Ленинском проспекте, "Мега" на Калужском шоссе, а также в IKEA в Химках. В Сургуте эвакуация посетителей была объявлена в двух крупных торгово-развлекательных центрах города — "Агора" и "Сити-Молл".

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже больше недели. Силовики обследуют все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.