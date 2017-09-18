Одиннадцатым свидетелем по делу Улюкаева допросят сотрудника ФСБ

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда, где продолжаются слушания по его делу. Архивное фото

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда, где продолжаются слушания по его делу. Архивное фото

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Одиннадцатым свидетелем по делу экс-министра Алексея Улюкаева со стороны гособвинения допросят сотрудника ФСБ России Алексея Калугина, передает корреспондент РИА Новости в понедельник из зала Замоскворецкого суда Москвы.

"Просим допросить Калугина", — сказал гособвинитель Борис Непорожный.

Всего со стороны обвинения заявлены 30 свидетелей, ранее суд уже допросил водителя Улюкаева, замглавы МЭР и руководителя Росимущества, гендиректора "ВЭБ Капитала", топ-менеджера "Роснефти" и некоторых других.

В списке гособвинителей также значатся Сечин, генерал ФСБ Олег Феоктистов и первый замглавы Минэнерго России Алексей Текслер.