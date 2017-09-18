Одиннадцатым свидетелем по делу Улюкаева допросят сотрудника ФСБ

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Одиннадцатым свидетелем по делу экс-министра Алексея Улюкаева со стороны гособвинения допросят сотрудника ФСБ России Алексея Калугина, передает корреспондент РИА Новости в понедельник из зала Замоскворецкого суда Москвы.
Всего со стороны обвинения заявлены 30 свидетелей, ранее суд уже допросил водителя Улюкаева, замглавы МЭР и руководителя Росимущества, гендиректора "ВЭБ Капитала", топ-менеджера "Роснефти" и некоторых других.
В списке гособвинителей также значатся Сечин, генерал ФСБ Олег Феоктистов и первый замглавы Минэнерго России Алексей Текслер.