Адвокат рассказал, что читает Улюкаев под домашним арестом

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина, под домашним арестом читает Льва Толстого, рассказала журналистам в понедельник его адвокат Виктория Бурковская.

"Читает Льва Толстого", — сказала она, отвечая на вопрос, чем занимается бывший министр под домашним арестом.

На другие вопросы, в том числе о вероятности появления в суде Сечина, она отвечать отказалась. Самому Улюкаеву общаться с журналистами запрещено решением суда.

Ранее в ходе процесса, как сообщалось, Улюкаев под домашним арестом читал Антона Чехова, Альбера Камю и Германа Гессе.