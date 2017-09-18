СК проверит сообщения о похищениях в Подмосковье инвалидов и пожилых людей

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с сообщениями в СМИ о похищениях в Подмосковье инвалидов и пожилых людей, которых якобы держат в рабстве, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, глава СК поручил руководителю ГСУ СКР по Московской области провести доследственную проверку в связи с выходом в новостном выпуске на одном из федеральных каналов сюжета о возможных похищениях людей в Подмосковье.

Петренко сообщила, что речь идет о сюжете, в котором рассказывается, что в подмосковном Сергиевом Посаде исчезают люди с инвалидностью и пожилые граждане. По данным СМИ, они выходят из дома в магазин или в банк и пропадают. Родственники уверены, что пропавших держат в рабстве и заставляют просить милостыню на улицах. Также в сюжете говорится о тех, кого удалось вызволить из такой ситуации.

Так, одна из пострадавших сообщила сотрудникам полиции о том, что неизвестные лица отобрали у нее документы и заставили просить милостыню, а если она приносила меньше двух тысяч рублей, ее жестоко избивали.

"Александр Бастрыкин поручил проверить все указанные факты и при наличии оснований дать объективную правовую оценку действиям всех лиц. Кроме того, центральному аппарату поручено взять на контроль проведение проверки ГСУ по Московской области, а также проконтролировать процессуальное решение, принятое по ее результатам", — сказала Петренко.