В "Пулково" из-за тумана девять самолетов отправили на другие аэродромы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен РИА Новости. Девять самолетов в понедельник утром из-за тумана вместо петербургского аэропорта Пулково были отправлены на другие аэродромы, сообщили РИА Новости в ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково).

"Сегодня около 8 утра из-за тумана 9 самолетов были отправлены на запасные аэродромы. В связи с этим возможна задержка этих рейсов на прибытие и отправление", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время туман в районе аэропорта рассеивается.