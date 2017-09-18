В Волгоградской области более 300 человек ищут пропавшую пятилетнюю девочку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Более 300 человек ищут девочку, пропавшую в городе Калач-на-Дону Волгоградской области почти трое суток назад; администрация региона назначила вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию о ребенке, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Волгоградской области Антон Корнаухов.
"Ведутся поиски ребенка. В них задействованы свыше 300 полицейских, следователей, волонтеров, казаков, военнослужащих Федеральной службы войск Национальной Гвардии РФ", — сказал Корнаухов.
Он добавил, что за информацию, способствующую установлению местонахождения ребенка, либо лиц, возможно причастных к его исчезновению, объявлено вознаграждение в размере 1 миллиона рублей.