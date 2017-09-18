ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Экспедиционное судно Silver Discoverer с австралийскими и американскими туристами на борту внепланово зашло во Владивосток из-за бушующего у Японии тайфуна, сообщил РИА Новости представитель Владивостокского морского терминала.

"Экспедиционное судно шло с Сахалина в Отару, после чего планировало идти на юг Японии, однако из-за тайфуна изменило маршрут и зашло во Владивосток. При этом в понедельник вечером погода здесь также испортится. В 19.00 местного времени судно уйдет в Ниигату", — сказал собеседник.

По его словам, на борту – в основном туристы из Австралии и США, также есть несколько из Великобритании, Германии и Японии. В ходе маршрута они осматривали вулканы и животный мир Дальнего Востока. В понедельник для них была организована экскурсия по Владивостоку.

"Кроме того, из-за тайфуна отменили заход последнего в этом сезоне круизного судна Neo Romantica с японскими туристами, оно не вышло из Японии в связи с непогодой. Судно должно было зайти во Владивосток 20 сентября, однако рейс отменили, и переноса не будет", — добавил собеседник.

Тайфун, по данным синоптиков, затронет Камчатку, Приморье, Хабаровский край и Сахалин, где ожидается основной удар стихии. Из-за непогоды в Южно-Сахалинске отменили вторую смену в школах и приостановили паромное сообщение между Сахалином и материком. Основной удар тайфуна придется на вторую половину дня понедельника и первую половину ночи вторника, сообщают синоптики. К утру вторника осадков и ураганного ветра уже не ожидается.