В Москве проверили более десяти ТЦ после анонимных звонков об угрозе взрыва

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сотрудники полиции проверили более 10 торговых центров в Москве после анонимных звонков об угрозе взрыва, ни одна из них не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

В воскресенье вечером сообщалось об эвакуации из-за анонимных звонков из ТЦ "Охотный ряд", "Хорошо", "РИО", "Мега-Теплый Стан" и "Океания", а также из магазина IKEA в Химках.

"Проверка завершена по более чем 10 торговым центрам. Угроза взрыва не подтвердилась ни в одном из них", — сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже больше недели. Силовики обследуют все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.