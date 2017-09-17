Замглавы ФСИН Коршунов рассказал о недостатках своего СИЗО

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов, обвиняемый по делу об особо крупной растрате, признался правозащитникам, что понял многие недостатки СИЗО, только когда сам оказался за решеткой. О встрече с Коршуновым рассказала РИА Новости зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

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"Коршунов встретил нас в обычной фуфайке, тюремной робе, поскольку, по его словам, все майки из СИЗО "Лефортово" не подошли ему по размеру. Также он рассказал, что условия достаточно жесткие, многие вещи в СИЗО для него запрещены или им не получены, в том числе отсутствие нормальных продуктов и диетического питания. В целом он отметил, что находясь в стенах СИЗО начал многое понимать, что можно исправить", — рассказала правозащитница.

По словам Меркачевой, в целом Коршунов на свое пребывание под стражей не жалуется, несмотря на большое количество мелких нюансов. Больше всего его радует, что в СИЗО к нему относятся хорошо, разговаривают на "вы".

"Так, он говорит о том, что в СИЗО хорошая медицина, нормальное отношение к нему. Однако спит при этом он в фуфайке, чтобы не замерзнуть, неудобные матрасы и отсутствует телевизор. Но жаловаться на это он не намерен", — добавила правозащитница.

Коршунова, возглавлявшего контрактную службу ФСИН, обвиняют по двум эпизодам по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения". По данным следствия, в 2015-2016 годах он организовал заключение по завышенным ценам двух госконтрактов – на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания, в результате ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.