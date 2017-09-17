В Сургуте аноним "заминировал" два торговых центра

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 сен — РИА Новости. По меньшей мере в двух торговых центрах Сургута объявлена эвакуация посетителей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.

"В двух крупных торгово-развлекательных центрах города — "Агора" и "Сити-Молл" — объявлена эвакуация. Скорее всего, это как-то связано с волной "минирований" по всей стране", — заявил собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России пятый день, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек. Всего со вторника по четверг по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 470 объектов были эвакуированы свыше 150 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.