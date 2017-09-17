На реке Обь под Томском перевернулась лодка с людьми

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Лодка "Казанка" с пятью пассажирами на борту перевернулась на реке Обь под Томском, три человека, по предварительным данным, утонули, сообщается на сайте ГУМЧС России по Томской области.

По данным ведомства, лодка перевернулась в субботу в районе острова Тягаловский, который находится в 32 километрах ниже по течению от города Колпашево.

"Два человека были спасены местным населением, три человека, предположительно, утонули. Проводятся поисковые мероприятия, обследование русла реки и береговой линии 3 километров ниже по течению от места происшествия результатов не дали", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поисках участвуют 24 человека, 6 единиц техники, в том числе 4 плавсредства.