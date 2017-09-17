На реке Обь под Томском перевернулась лодка с людьми

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Лодка "Казанка" с пятью пассажирами на борту перевернулась на реке Обь под Томском, три человека, по предварительным данным, утонули, сообщается на сайте ГУМЧС России по Томской области.
"Два человека были спасены местным населением, три человека, предположительно, утонули. Проводятся поисковые мероприятия, обследование русла реки и береговой линии 3 километров ниже по течению от места происшествия результатов не дали", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в поисках участвуют 24 человека, 6 единиц техники, в том числе 4 плавсредства.