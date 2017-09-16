В Иваново нашли двоих детей, самовольно ушедших из больницы

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Дети, самовольно ушедшие в неизвестном направлении из больницы в Иваново, найдены, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Розыск исчезнувших ребят вели сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних и оперативники уголовного розыска. Вначале удалось установить местонахождение одного из пропавших подростков. Сотрудниками патрульно-постовой службы 11-летний мальчик был найден в Шуйском районе Ивановской области. Чуть позже полицейские нашли и второго ребёнка. Мальчик находился в городе Шуя и планировал остаться на ночь у своей родственницы", — сказала она.

Ранее СК РФ сообщил, что 13 сентября 2017 года двое подростков 13 и 11 лет самовольно покинули лечебное учреждение областного центра. Один из них является воспитанником Чернецкой школы-интерната, второй – житель города Юрьевца, находится под опекой.

Волк отметила, что дети не пострадали. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ухода детей из лечебного учреждения.