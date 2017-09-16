Полиция проверит информацию о свалке вскрытых посылок на трассе Ростов-Азов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Полиция проводит проверку по факту размещенной в социальных сетях информации об обнаружении нескольких десятков вскрытых посылок на трассе Ростов-Азов в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

Подобный случай уже произошел в Ростове-на-Дону в конце июля 2017 года. Тогда в соцсетях уже появился видеоролик, демонстрирующий гору вскрытых посылок Почты России на берегу реки в Ростове-на-Дону. По факту появившейся в интернете информации правоохранители организовали проверку. Полицейские установили, что курьер одного из почтовых отделений, расположенных в Советском районе Ростова-на-Дону, во время разгрузки в сортировочном центре похитил посылки и бандероли.

В отношении 30-летнего подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 158 УК РФ ("Кража").

"По факту размещенной в Интернете информации полиция проводит проверку", — пояснили в ГУ МВД по Ростовской области.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, в указанном месте обнаружены пустые коробки из-под телефонов и сим-карт, но они не обозначены как посылки "Почты России", на них нет соответствующих опознавательных знаков.