Звонки о "минировании" затронули в субботу свыше 20 тысяч россиян

Сотрудник полиции у гостиницы Космос в Москве после сообщения о минировании. Архивное фото

Сотрудник полиции у гостиницы Космос в Москве после сообщения о минировании. Архивное фото

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Свыше 21 тысячи человек эвакуировали в субботу в 11 субъектах России после 57 анонимных звонков о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"По состоянию на 21.30 мск в 11 субъектах РФ поступили 57 анонимных звонков с угрозой взрыва железнодорожных и автовокзалов, социально значимых объектов и Красной площади в Москве. Проведена эвакуация более 21 тысячи человек", — отметил он.

"Все объекты обследованы, угроза взрывов не подтвердилась", — отметил он

По его словам, задержек движения транспорта и нарушения работы в социально значимых объектах нет.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России пятый день, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано свыше 40 тысяч человек. Всего во вторник и среду по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 420 объектов эвакуировали более 130 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.