Анонимы "заминировали" ночные клубы в Москве

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Сентябрь 2017

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Сентябрь 2017

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Три ночных клуба проверяют в центре столицы после анонимных звонков, эвакуированы 200 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Проверка идет в ночных клубах, расположенных на Болотной набережной. Проверяются клубы "Бессоница", "Айкон" и "Рэд", — сказал собеседник агентства.

По его словам, посетителей в клубе "Бессоница" не было, из двух других клубов эвакуировано 200 человек.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России пятый день, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано более 40 тысяч человек. Всего во вторник и среду по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 420 объектов были эвакуированы свыше 130 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.