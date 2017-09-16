После наезда "Оки" на остановку в Сыктывкаре завели уголовное дело

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Уголовное дело завели по факту ДТП в Сыктывкаре, где автомобиль "Ока" наехал на остановку общественного транспорта; пострадали женщина и три девочки сообщает управление СК по республике Коми.

Ранее сообщалось, что на 9-м километре автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск водитель автомобиля "Ока" не справился с управлением и въехал в остановку, где находились люди. В результате пострадали 26-летняя девушка и три девочки 2005 и 2008 годов рождения. Пострадавшие с травмами различной тяжести были госпитализированы.

"Принято к производству расследование уголовного дела о ДТП на остановке общественного транспорта по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", — говорится в сообщении.