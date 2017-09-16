После наезда "Оки" на остановку в Сыктывкаре завели уголовное дело

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Уголовное дело завели по факту ДТП в Сыктывкаре, где автомобиль "Ока" наехал на остановку общественного транспорта; пострадали женщина и три девочки сообщает управление СК по республике Коми.
"Принято к производству расследование уголовного дела о ДТП на остановке общественного транспорта по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", — говорится в сообщении.