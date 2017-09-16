Минкультуры не знает, признано ли оно потерпевшим по делу Серебренникова

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Пресс-служба Минкультуры не обладает информацией о том, признали ли министерство потерпевшей стороной в деле о "Седьмой студии".

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что министерство культуры РФ признано потерпевшим по уголовному делу о хищении денежных средств, выделенных на реализацию проекта "Платформа".

"Мы пока не обладаем такой информацией", — сказали РИА Новости в пресс-службе в субботу.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у режиссера Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь". Басманный суд Москвы 23 августа поместил Серебренникова под домашний арест.