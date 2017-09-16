Бастрыкин взял под контроль дело о гибели мальчика на горке в Ленобласти

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет лично контролировать расследование уголовного дела о гибели 8-летнего мальчика на детской площадке в Ленинградской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она пояснила, что в субботу на одном из интернет-ресурсов был опубликован материал под заголовком "Может, это увидит Александр Бастрыкин", рассказывающий о волоките по уголовному делу.

Как сообщается в тексте, ребенок скончался в больнице после спуска с горки на детской площадке в городе Всеволжске в феврале этого года. Авторы текста обратили внимание Бастрыкина на то, что в рамках расследования дела о причинении смерти по неосторожности так и не установлено лицо, которое должно быть привлечено к уголовной ответственности.

Вместо этого, по данным журналистов, следователи требуют от адвоката семьи погибшего мальчика прекратить попытки активизировать расследование и угрожают привлечь к ответственности отца ребенка.

"Все сведения, изложенные в названной публикации, а также полнота и объективность мер, принятых следователями СК России по Ленинградской области в рамках расследования этого уголовного дела, теперь будут изучены в Центральном аппарате Следственного комитета", — сказала Петренко.

Она также добавила, что Бастрыкин поручил истребовать материалы дела, в максимально сжатые сроки изучить их и доложить ему о результатах проверки.

"Если в действиях (бездействии) коллег из Ленинградской области будут выявлены нарушения, им будет дана принципиальная правовая оценка в строгом соответствии с действующим законодательством. Дальнейший ход расследования уголовного дела будет находиться на личном контроле председателя Следственного комитета", — заключила официальный представитель СК.