Жители Екатеринбурга провели митинг против свалки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Жители Екатеринбурга провели несанкционированный митинг против незаконной свалки в Свердловской области в субботу, сообщает ГУ МВД по региону.
Четверых екатеринбуржцев доставили в отделение полиции, но позже отпустили.
"С ними провели профилактическую беседу и отпустили. Даже не оштрафовали. Так как они прекратили свои действия с прибытием сотрудников полиции", — сказала заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина.
Как заявил человек, представившийся прорабом свалки, сейчас идет ее рекультивация: вывозят мусор и завозят землю.