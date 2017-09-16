Жители Екатеринбурга провели митинг против свалки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Жители Екатеринбурга провели несанкционированный митинг против незаконной свалки в Свердловской области в субботу, сообщает ГУ МВД по региону.

Четверо граждан приковали себя наручниками к веревке, натянутой около въезда на территорию свалки на 12-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. По словам участников акции, свалка была закрыта по решению суда, но на нее продолжают завозить мусор.

Четверых екатеринбуржцев доставили в отделение полиции, но позже отпустили.

"С ними провели профилактическую беседу и отпустили. Даже не оштрафовали. Так как они прекратили свои действия с прибытием сотрудников полиции", — сказала заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина.

Как заявил человек, представившийся прорабом свалки, сейчас идет ее рекультивация: вывозят мусор и завозят землю.