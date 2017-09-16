Рейс из Петербурга в Саратов задержали на 17 часов из-за птицы в двигателе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту отмены авиарейса Санкт-Петербург-Саратов из-за попадания птицы в двигатель самолета, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения прав пассажиров по факту отмены рейса 6W 502 сообщением Санкт-Петербург — Саратов авиакомпании "Саратовские авиалинии".

"Рейс с 87 пассажирами на борту должен был вылететь из аэропорта "Пулково" 15 сентября 2017 в 21.30, однако по техническим причинам (попадание птицы в двигатель самолета) задержан. По предварительной информации, вылет состоится 16.09.2017 в 14.30 (пассажирам предоставлены прохладительные напитки, горячее питание, размещение в гостинице)", — говорится в сообщении.

Ход и результаты этой проверки взяты Северо-Западной транспортной прокуратурой на контроль.