Пожар в доме престарелых в Ивановской области не повредил жилые комнаты

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Пожар в доме престарелых в Ивановской области, унесший жизни двух человек, не повредил жилые комнаты, здание сохранено и в скором времени будет отремонтировано, сообщило правительство региона в субботу.
"Губернатор Ивановской области Павел Коньков поручил оперативно ликвидировать последствия пожара в Пучежском доме-интернате для пожилых людей и инвалидов, провести тщательное расследование причин и в кратчайшие сроки восстановить полную работоспособность учреждения социальной защиты", — говорится в сообщении.
По словам зампредседателя областного правительства Ирины Эрмиш, в здании дома-интерната сработали все системы оповещения, своевременно среагировали сотрудники, прибыли спасатели. Людей из здания оперативно эвакуировали. В доме-интернате проживают 524 человека.
С постояльцами интерната работают сотрудники социальной защиты населения.
Замначальника ГУ МЧС России по Ивановской области Андрей Шанский сообщил, что всего из помещения был эвакуировано 112 человек, в результате пожара огнем повреждены помещения на площади 20 квадратных метров.
К тушению пожара привлекали 26 человек и 10 единиц техники.