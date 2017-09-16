Пожар в доме престарелых в Ивановской области не повредил жилые комнаты

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Пожар в доме престарелых в Ивановской области, унесший жизни двух человек, не повредил жилые комнаты, здание сохранено и в скором времени будет отремонтировано, сообщило правительство региона в субботу.

Информация о пожаре в доме престарелых города Пучеж поступила в МЧС в 22.55 мск пятницы. На момент прибытия первых пожарных подразделений огнем был охвачен третий этаж третьего корпуса. В 23.05 мск очаг был локализован, в 23.07 горение ликвидировали. В результате пожара погибли два постояльца — мужчины 1960 и 1952 годов рождения, 43 человека были эвакуированы. По данным ГУ МЧС, наиболее вероятная причина — неосторожное обращение с огнем при курении или поджог.

"Губернатор Ивановской области Павел Коньков поручил оперативно ликвидировать последствия пожара в Пучежском доме-интернате для пожилых людей и инвалидов, провести тщательное расследование причин и в кратчайшие сроки восстановить полную работоспособность учреждения социальной защиты", — говорится в сообщении.

По словам зампредседателя областного правительства Ирины Эрмиш, в здании дома-интерната сработали все системы оповещения, своевременно среагировали сотрудники, прибыли спасатели. Людей из здания оперативно эвакуировали. В доме-интернате проживают 524 человека.

"После ликвидации пожара людей расселили в их комнаты. Жилые комнаты не пострадали, здание сохранено. Повреждена только рекреационная часть в одном крыле. В отделении временного пребывания в том же населенном пункте мы расселили 26 человек, пока идут восстановительные работы в помещениях, которые непосредственно примыкают к месту пожара", — сказала она.

С постояльцами интерната работают сотрудники социальной защиты населения.

Замначальника ГУ МЧС России по Ивановской области Андрей Шанский сообщил, что всего из помещения был эвакуировано 112 человек, в результате пожара огнем повреждены помещения на площади 20 квадратных метров.

К тушению пожара привлекали 26 человек и 10 единиц техники.