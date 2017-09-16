В Москве ветер повалил свыше 150 деревьев, повреждены восемь автомашин

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Свыше 150 деревьев упали, по уточненным данным, в разных районах Москвы в пятницу из-за сильного ветра, повреждены 8 автомобилей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Упавших деревьев – 154, раздавленных ими автомобилей – восемь", — сказал собеседник агентства.

Накануне МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве и Подмосковье. В московском регионе прошел сильный дождь, шквалистый ветер.

В пятницу и субботу жителей столицы и всего Центрального федерального округа ждут гроза, сильный дождь и шквалистый ветер скоростью до 25 метров в секунду, сообщили в МЧС.