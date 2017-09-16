При пожаре в доме престарелых под Иваново погибли постояльцы

ВОРОНЕЖ, 16 сен — РИА Новости. Двое постояльцев погибли при пожаре в доме престарелых в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

"Тело одного найдено на месте пожара, еще один скончался в карете скорой помощи. Оба пациенты мужчины 1960 и 1952 годов рождения", — сказал собеседник агентства, добавив, что больше никто не пострадал, 43 человека эвакуировали.

Информация о пожаре в доме престарелых и инвалидов города Пучеж поступила спасателям в пятницу в 22.55 мск. Когда на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты, огнем был охвачен третий этаж третьего корпуса.

В 23.05 мск пожар был локализован, в 23.07 — ликвидирован. Из-за возгорания было повреждено 20 квадратных метров внутренних помещений здания. В борьбе с огнем участвовали 26 спасателей и десять единиц техники.

В региональном главке МЧС заявили, что причиной пожара могли стать курение или поджог. Обстоятельства случившегося устанавливаются.