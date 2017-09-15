"Оранжевый" уровень угрозы: в Москве 15 человек пострадали от ветра

Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. 15 сентября 2017

Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. 15 сентября 2017

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Из-за шквалистого ветра в Москве пострадали в общей сложности 15 человек, в том числе двое детей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах российской столицы.

В пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города сообщили, что сильный ветер повалил в Москве более 60 деревьев и причинил незначительный ущерб крышам шести зданий. Коммунальные службы столицы работают над оперативным устранением последствий непогоды, информация о них уточняется.

В департаменте ЖКХ рассказали, что более 37 тысяч специалистов и 5 тысяч единиц техники находятся на круглосуточном дежурстве, а большая часть поваленных деревьев уже убрана. "Шквалистый ветер и гроза не привели к сбоям в работе систем жизнеобеспечения города", — отметили в ведомстве.

В пятницу и субботу жителей столицы и всего Центрального федерального округа ждут гроза, сильный дождь и шквалистый ветер скоростью до 25 метров в секунду, сообщили в МЧС. В ведомстве предупредили о возможности нарушения электроснабжения из-за обрывов ЛЭП. По информации МЧС, непогода затронет Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Ярославскую, Тверскую, Костромскую и Московскую области.

"На территориях субъектов возможно нарушение транспортного сообщения, обрушение слабо укреплённых широкоформатных конструкций", — говорится в сообщении ведомства. Для ликвидации возможных последствий создана группировка, численность которой достигает 482 человек и 146 единиц техники.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности. "Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении на сайте ведомства. В прогнозе на субботу этот уровень "желтый", что говорит о том, что погода потенциально опасна.

Москвичам рекомендуется быть предельно внимательными, не стоять под деревьями и временными уличными конструкциями.