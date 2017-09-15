Полиция проверяет информацию об избиении главы московского штаба Навального

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Полиция проводит проверку после сообщения о нападении на главу московского штаба политика Алексея Навального Николая Ляскина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"После нападения на Ляскина полиция проводит проверку", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления МВД РИА Новости подтвердили факт проверки после травмирования гражданина на улице Гиляровского, не уточнив его имени.

"В полицию поступило сообщение о причинении телесных повреждений гражданину на улице Гиляровского. По данному факту проводится проверка", — сказал дежурный офицер.

В свою очередь сам Ляскин сообщил РИА Новости, что его несколько раз ударил железной трубой по голове молодой человек в спортивном костюме.

"Напал молодой человек в спортивной одежде с капюшоном, когда я шел просто по тротуару. Сзади подбежал и ударил железной трубой по голове прямо несколько раз, вскользь по телу, прямо реально это две секунды было", — сказал Ляскин, добавив, что после этого он просто кинул трубу и убежал.

По его словам, на голове у него образовалась "огромная гематома". "Я приехал в Склифосовского (НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского — ред.) на скорой", — пояснил Ляскин, отметив, что в момент нападения находился с волонтером примерно в ста метрах от московского штаба.

Собеседник агентства сообщил, что в связи с произошедшим намерен обратиться в полицию. "Обязательно будем заявление писать и камеры будем смотреть, (на месте — ред.) я полицию вызвал, но скорая приехала раньше, сказали, что они полицию ждать не будут и, если я хочу ехать с ними, то надо ехать с ними", — сказал Ляскин.

В свою очередь представитель столичного главка МВД сообщил РИА Новости, что в полицию уже поступило сообщение из медучреждения о доставке мужчины с телесными повреждениями с улицы Гиляровского.

"Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавил он.