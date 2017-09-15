Полиция проверяет информацию об избиении главы московского штаба Навального

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Полиция проводит проверку после сообщения о нападении на главу московского штаба политика Алексея Навального Николая Ляскина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"После нападения на Ляскина полиция проводит проверку", — сказал собеседник агентства.
"В полицию поступило сообщение о причинении телесных повреждений гражданину на улице Гиляровского. По данному факту проводится проверка", — сказал дежурный офицер.
В свою очередь сам Ляскин сообщил РИА Новости, что его несколько раз ударил железной трубой по голове молодой человек в спортивном костюме.
"Напал молодой человек в спортивной одежде с капюшоном, когда я шел просто по тротуару. Сзади подбежал и ударил железной трубой по голове прямо несколько раз, вскользь по телу, прямо реально это две секунды было", — сказал Ляскин, добавив, что после этого он просто кинул трубу и убежал.
По его словам, на голове у него образовалась "огромная гематома". "Я приехал в Склифосовского (НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского — ред.) на скорой", — пояснил Ляскин, отметив, что в момент нападения находился с волонтером примерно в ста метрах от московского штаба.
В свою очередь представитель столичного главка МВД сообщил РИА Новости, что в полицию уже поступило сообщение из медучреждения о доставке мужчины с телесными повреждениями с улицы Гиляровского.
"Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавил он.