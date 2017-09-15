В Москве ветер сорвал крыши с шести зданий и повалил 60 деревьев

Автомобиль едет по улице Москвы во время дождя. Архивное фото

Автомобиль едет по улице Москвы во время дождя. Архивное фото

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Свыше 60 деревьев было повалено в Москве, повреждены крыши шести зданий из-за сильного ветра, сообщили в пятницу в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города.

"По данным комплекса городского хозяйства, по состоянию на 18.30 порывами ветра повреждены мелкие участки шести крыш зданий, повалено более 60 деревьев", — говорится в сообщении.

Оперативная информация о последствиях непогоды будет уточняться.

В настоящее время последствия непогоды оперативно устраняются коммунальными службами города.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве и Подмосковье. По данным ведомства, в московском регионе ожидаются сильный дождь, гроза и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. МЧС также предупредило, что возможно повреждение линий электропередачи и падение деревьев.