Росавиация ведет статистику случаев дебоша на борту

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Росавиация фиксирует случаи дебоша на борту самолетов, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Ранее Минюст начал разработку законопроекта об ужесточении наказания авиадебоширов.

"Росавиация ведет статистику неадекватного поведения пассажиров на борту воздушного судна… Информация поступает от авиакомпаний, и это те случаи, которые повлекли для "неадекватных" пассажиров реальные административные или уголовные меры воздействия: штрафы, отстранение от полетов, передача сотрудникам полиции. В прошлом году зафиксировано 74 таких нарушений. В прошлом году на момент 15 сентября — 50 такого рода инцидентов, в этом году на 12 сентября было 58", — рассказал представитель ведомства.

В Росавиации напомнили, что неоднократно выступали за ужесточение административных и уголовных мер воздействия на авиадебоширов, поскольку их действия зачастую создают реальные угрозы для безопасности пассажиров и экипажей.

Ранее в сентябре завершился суд над пассажиром, который в мае 2017 года устроил дебош на рейсе "Аэрофлота", следовавшем по маршруту Тель-Авив – Москва. Пассажир впервые после принятия поправок в статью 213 Уголовного кодекса РФ за "хулиганство на воздушном транспорте" привлечен к уголовной ответственности — его приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении.