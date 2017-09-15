В консервированную кукурузу белгородского завода попала голова голубя

ВОРОНЕЖ, 15 сен — РИА Новости. ОАО "Белгородские молочные продукты" разберется, как в банку с консервированной кукурузой, которую выпускает предприятие, могла попасть голова голубя, сообщил в пятницу РИА Новости представитель завода.

Ранее в соцсетях появилась фотография открытой банки консервированной кукурузы, в которой лежит голова голубя. Фото разместила студентка, которая открыла банку с надписью "Белгородские овощи" себе на ужин. Консервы под маркой с таким названием выпускает ОАО "Белгородские молочные продукты".

"Будем разбираться", — сказал представитель предприятия.

Комментарием управления Роспотребнадзора по Белгородской области РИА Новости пока не располагает.