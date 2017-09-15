На юго-западе Москвы из-за осадков произошло обрушение стены теплотрассы

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Сползание грунта, приведшее к обрушению теплотрассы на юго-западе Москвы при перекладке теплосетей, было вызвано прошедшими осадками, сообщили РИА Новости в компании МОЭК.

"В ходе работ по перекладке тепловых сетей из-за осадков произошло сползание грунта", — сказал собеседник.

Двое пострадавших при обрушении, по предварительным данным являющиеся гражданами Узбекистана, и не имеют отношение к подрядной организации, выполнявшей работы. "Это пешеходы, которые случайно оказались на месте производственных работ", — уточнили в компании.

Ранее в пятницу источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что двое рабочих пострадали в результате обрушения стены теплотрассы возле дома 85 на Севастопольском проспекте. Обвал грунта составил пять квадратных метров. Санитарный вертолет МАЦ эвакуировал одного пострадавшего в лечебное учреждение города.

По его словам, пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Второму рабочему медицинская помощь была оказана амбулаторно. Причины происшествия будут рассматриваться комиссией для предотвращения в будущем подобных ситуаций.