В Москве из-за сильного ветра упало более 30 деревьев, сообщил источник

Сломанное ураганом дерево на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Сломанное ураганом дерево на одной из улиц в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Свыше 30 деревьев уже рухнули в пятницу под напором сильного ветра в разных районах Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Поступила информация о падении из-за сильного ветра 34 деревьев", — сказал собеседник агентства.

По его словам, возле дома 109 на Люблинской улице оторванный ветром лист железа повредил автомобиль.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве и Подмосковье. По данным ведомства, в московском регионе ожидаются сильный дождь, гроза и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. МЧС также предупредило, что возможно повреждение линий электропередачи и падение деревьев.