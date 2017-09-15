В Москве из-за сильного ветра упало более 30 деревьев, сообщил источник

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Свыше 30 деревьев уже рухнули в пятницу под напором сильного ветра в разных районах Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
По его словам, возле дома 109 на Люблинской улице оторванный ветром лист железа повредил автомобиль.
Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве и Подмосковье. По данным ведомства, в московском регионе ожидаются сильный дождь, гроза и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. МЧС также предупредило, что возможно повреждение линий электропередачи и падение деревьев.