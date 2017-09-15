В Москве шесть человек пострадали от шквалистого ветра

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Шесть человек пострадали в пятницу, по предварительным данным, в результате шквалистого ветра в различных районах Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Поступила информация о шести пострадавших во время непогоды", — сказал собеседник агентства.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве и Подмосковье. По данным ведомства, в московском регионе ожидаются сильный дождь, гроза и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. МЧС также предупредило, что возможно повреждение линий электропередачи и падение деревьев.