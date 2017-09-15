Оперативные службы Дальнего Востока готовятся к приходу тайфуна "Талим"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Согласно прогнозу синоптиков, тайфун "Талим" движется в сторону Дальнего Востока и может обрушиться в ближайшие дни на регион; приказом Сибирского регионального центра МЧС подразделения переведены в режим повышенной готовности, сообщили РИА Новости в пресс-службе СРЦ.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, давление в центре циклона составляет 935 гектопаскалей. Скорость ветра в центре тайфуна равна 50 метрам в секунду, а при порывах доходит до 70 метров в секунду.

"По прогнозу синоптиков, мощный тайфун "Талим" движется в сторону дальневосточного побережья со стороны Японии. В период с 18 по 20 сентября он может принести сильный ветер и обильные осадки на территориях Сахалинской области, Приморского и Камчатского краев", — рассказали в ведомстве.

Как подчеркнули в региональном центре МЧС, подразделения дальневосточных регионов переведены в режим повышенной готовности. "В попадающие под прогноз районы выдвинуты аэромобильные группировки", — добавили в СРЦ.

Кроме того, отметили в пресс-службе, циклон принесет в Сибирь дожди, грозы, а также порывы ветра до 23 метров в секунду. "Неблагоприятный прогноз погоды касается Хакасии, Красноярского края, Иркутской, Кемеровской и Томской областей", — пояснили в ведомстве.

Региональный центр МЧС предупреждает, что комплекс неблагоприятных метеоявлений может повлиять на работу объектов энергетики, ЖКХ и дорожную инфраструктуру. "За складывающейся обстановкой происходит постоянный контроль, организовано постоянное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципалитетов, дежурными службами коммунальных, энергетических, дорожных организаций и старостами населенных пунктов", — заявили в СРЦ.