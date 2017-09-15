Ростовчанина подозревают в убийстве матери 89 ударами ножницами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен — РИА Новости. Жителя Ростовской области подозревают в убийстве престарелой матери хозяйственными ножницами, сообщает следственное управление СК России по региону.

"По данным следствия 14 сентября 2017 года подозреваемый, находясь по месту своего жительства, в ходе ссоры нанес своей 74-летней матери не менее 89 ударов хозяйственными ножницами в область головы, лица, шеи, груди, живота и верхних конечностей, причинив потерпевшей телесные повреждения, от которых она скончалась на месте", — говорится в сообщении.

Подозреваемый сообщил о случившемся соседям, которые вызвали полицию. По предварительным данным, он стоит на учете у врача-психиатра.

Предполагаемый убийца задержан, решается вопрос об аресте. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".