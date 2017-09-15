Тонувшего в пруду на юго-востоке Москвы лося спасли

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Спасателям удалось вытащить из водоема сбежавшего от полиции лося на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.

Вешняковская лось в пруду#лось#тонетлосьвешняковская#спасатели#лосьвмоскве# Публикация от kristinadozhd (@kristinadozhd555) Сен 15 2017 в 4:57 PDT

Ранее сообщалось, что полицейские поймали заблудившегося лося вблизи станции метро "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена. Позднее лосю удалось сбежать, он добрался до Большого Графского пруда в Косино-Ухтомском лесопарке. Департамент по делам ГОЧС столицы сообщал, что лось якобы тонул в пруду.

"Лось на берегу, вытащили спасатели", — сказал собеседник агентства.

Правоохранители сейчас выясняют, как дикое животное могло оказаться в людном месте.