Сбежавший от полиции лось тонет в пруду на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Сбежавший от полиции лось тонет в пруду на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Полицейские поймали заблудившегося лося вблизи станции метро "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена. Позднее лосю удалось сбежать, сейчас он находится в Большом Графском пруду примерно в двух километрах от метро.

Спасатели надувают лодку, чтобы добраться до животного и вытащить его на берег.

Полицейские выясняют, как лось мог оказаться в людном месте.