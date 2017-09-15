Пойманный возле метро "Выхино" лось сбежал

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пойманному полицейскими лосю возле станции метро "Выхино" на юго-востоке Москвы удалось сбежать, сейчас он находится в водоеме примерно в двух километрах от метро, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось, что полицейские поймали заблудившегося лося вблизи станции метро "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена.

"Лось в водоеме, его пытаются вытащить спасатели", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, лось сейчас находится в водоеме напротив дома 23 на улице Вешняковская. По предварительным данным, лось вышел к метро из Кусковского лесопарка.

Правоохранители выясняют, как дикое животное могло оказаться в людном месте.