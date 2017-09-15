Сибиряка, высунувшего ребенка из машины, приговорили к общественным работам

КРАСНОЯРСК, 15 авг — РИА Новости. Суд назначил 300 часов общественных работ 31-летнему жителю Зеленогорска Красноярского края, который ехал на высокой скорости, высунув ребенка из окна автомобиля, сообщила РИА Новости официальный представитель главка СК России по региону Ольга Шаманская.

Ранее в соцсетях появились видеозаписи, где мужчина высовывает ребенка из автомобиля на скорости, и фото, где он держит его за ногу на крыше высокого дома. Позднее мужчина был найден, он признал, что на видео он и его ребенок 2015 года рождения. Было возбуждено уголовное дело.

В СК сообщили, что инцидент, где мужчина держит за ногу трехмесячную дочь, произошел в феврале 2016 года. Уже в июне 2016 года он посадил свою десятимесячную дочь в оконный проем левой водительской двери автомобиля BMW и так проехал со скоростью около 70 километров в час. Во время следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

"Зеленогорский городской суд ему назначил 300 часов обязательных общественных работ", — сказала Шаманская.