Погибший в пещерах Сочи дайвер запутался в ходовом конце и не смог выплыть

СОЧИ, 15 сен — РИА Новости. Дайвер, погибший в системе Воронцовских пещер в Сочи, запутался в ходовом конце, проложенном предыдущими экспедициями, и не смог выйти на поверхность, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Ранее сообщалось, что в среду в МЧС поступило заявление о пропаже спелеолога в системе Воронцовских пещер в районе Хосты.

Один из участников спелеогруппы сообщил, что их товарищ не вышел на поверхность спустя три часа после спуска в подводную часть пещеры. Прождав еще несколько часов, остальные члены группы обратились к спасателям.

Спасатели обследовали сухую часть пещеры, остались там до утра, на дальнейшие спелеологические подводные работы у спасателей ЮРПСО нет допуска и соответствующего снаряжения. В четверг в Сочи прибыла группа спелеоподводников.

По сообщению СУ СК России по Краснодарскому краю, пропавший оказался председателем союза дайверов Удмуртии Владимиром Федоровым, по факту его безвестного исчезновения ранее была организована доследственная проверка. В четверг тело дайвера было найдено в пещере Подземная Хоста на глубине 42 метров и на удалении 150 метров от места погружения.

"Из видимых причин происшествия — водолаз запутался в ходовом конце, проложенном предыдущими экспедициями, и не смог выйти на поверхность. На сегодня запланированы работы по подготовке маршрута эвакуации тела погибшего.

Сложность заключается в том, что спелеоподводникам необходимо удалить ранее проложенный ходовой конец и проложить новый.

Задача спасателей ЮРПСО — подготовить маршрут транспортировки тела по сухопутной части пещеры и далее по каньону реки Хоста", — сообщил заместитель начальника отряда по поисково-спасательной работе Юрий Фомин.

Так же, как и вчера, спасателями ЮРПСО МЧС в целях сокращения сроков реагирования на возможные ЧС и происшествия в ходе погружений выставлен на месте проведения работ контрольно-спасательный пост и организовано дежурство водолазного врача.