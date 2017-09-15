МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ряд сотрудников ФСИН РФ уволены и привлечены к ответственности после проверки управлений, которые курировал замглавы ведомства Олег Коршунов, обвиняемый в особо крупной растрате, сообщили РИА Новости во ФСИН.

Комплексные проверки управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН России (УКСНЭР) и финансово-экономического управления ФСИН (ФЭУ), которые курировал Коршунов, были проведены летом по поручению директора ФСИН Геннадия Корниенко.

"В связи с тем, что в ходе проверок был выявлен ряд нарушений, 10 сотрудников ФЭУ ФСИН России, три сотрудника УКСНЭР ФСИН России привлечены к дисциплинарной ответственности, заместитель начальника ФЭУ ФСИН России и начальник УКСНЭР ФСИН России уволены из органов уголовно-исполнительной системы", — сообщили в ведомстве.

Коршунова задержали в среду в яхт-клубе. Следствие обвиняет его в двух эпизодах растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет.