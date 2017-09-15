В КБР нашли тело погибшего при падении машины в горное озеро

НАЛЬЧИК, 15 сен — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело мужчины, который находился в упавшем в горное озеро в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии автомобиле, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального ГУ МЧС.

"Спасатели обнаружили тело одного из мужчин и подняли его наверх. Поиски второго продолжаются", — сказал собеседник агентства.

Утром в четверг в Эльбрусском районе у селения Былым в озеро Гижгит упала машина Chevrolet Niva, в которой были пять человек. Туристы из Железноводска на машине поднялись на один из обрывов высотой в 1,5 километра, чтобы сделать оригинальное фото. Машина вместе с людьми на большой скорости начала скатываться вниз в сторону искусственного озера Гижгит глубиной более 30 метров.

Водитель и две девушки по ходу движения успели покинуть автомобиль, у них диагностированы переломы конечностей и травма позвоночника. Двое оставшихся молодых людей вместе с машиной ушли под воду. К их поискам привлекли более 20 человек — водолазов, спасателей и семь единиц техники.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Водитель автомобиля задержан.