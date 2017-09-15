СК начал проверку после публикации видео избиения девочки тремя подростками

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Следователи организовали проверку после публикации в социальной сети видео избиения девочки группой подростков, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.
"По факту применения насилия в отношении малолетней проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, опрашиваются участники и очевидцы конфликта. Для определения тяжести причиненного вреда здоровью девочки назначена судмедэкспертиза. В рамках проверки будет дана соответствующая правовая оценка действиям всех участников конфликта.