Следователи провели обыски у замначальника красноярской полиции

КРАСНОЯРСК, 15 сен — РИА Новости. Следователи в рамках расследования уголовного дела провели обыски у заместителя начальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю (по оперативной работе) полковника полиции Эдуарда Хавабу, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская.

Во вторник СК сообщил, что заместитель начальника отдела УЭБиПК и оперуполномоченный краевого главка МВД, а также посредник были арестованы по подозрению в получении крупной взятки. По предварительной версии следствия, с 1 по 8 сентября полицейские при посредничестве красноярца получили 2 миллиона рублей, которые являлись частью четырехмиллионной взятки.

"В рамках расследования уголовного дела обыски прошли в кабинете и дома у Хавабу", — сказала представитель СК.

Она отметила, что ему не предъявляется никаких обвинений, он не находится в статусе обвиняемого или подозреваемого, обыски — это следственные действия.

В МВД края ситуацию не комментируют, ссылаясь на работу СК.